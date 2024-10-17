В 2025-2027 годах в Москве планируется построить еще 12 станций метро

В 2025-2027 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо метро. Об этом в своем тг-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Москве продолжится активное строительство Троицкой линии: четыре новые станции появятся на участке «ЗИЛ» – «Новаторская».

Также будет создана новая Рублево-Архангельская ветка: на участке «Шелепиха» – «Ильинская». Будут построены восемь станций. Кроме того, будет идти строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» кольцевой линии.

Москва, Елена Васильева

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