На Москву опустился радиационный туман

На Москву опустился радиоационный туман. Как сообщает центр погоды «Фобос», он наблюдается повсеместно, в Шереметьево видимость ухудшилась до 500 м, во Внуково – до 300 м.

«Туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара. Небо станет ясным через 2-3 часа после восхода солнца», – написал в своем тг-канадел ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Радиационный туман связан с понижением температуры там, где находится влажный воздух. Конденсат образует туман, не имеющий отношения к радиации, поэтому не является опасным для здоровья людей.

Москва, Елена Васильева

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