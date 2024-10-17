Бои в Курской области: армия России отразила 6 атак ВСУ и уничтожила 5 танков

В Курской области за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька. Как сообщает министерство обороны, в результате боев противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными.

При этом, как уточнили в ведомстве, были уничтожены четыре танка и боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Одновременно подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 11-ти бригад ВСУ в районах 21 населенного пункта. Вместе с тем оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками атакованы резервы ВСУ в Сумской области.

Общие потери ВСУ за сутки составили более 250 человек. Уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля.

Курск, Анастасия Смирнова

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