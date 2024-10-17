Синоптики пообещали Москве скорое потепление

В московском регионе в ближайшие дни установится антициклональная погода с минимальной вероятностью осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра, постепенно ночная и дневная температура воздуха будет повышаться и в начале новой недели превысит норму на до 2-3°.

В пятницу, 18 октября, ночью преимущественно без осадков, но местами возможен туман. При этом температура воздуха в темное время суток может опуститься до -3°. Днем в Москве потеплеет до 6...8°, по области – до 4...9°.

В субботу, 19 октября, ночью в столице подморозит до -3...-1°, в Подмосковье – до -5°. Днем прогнозируется до 10°.

В воскресенье, 20 октября, ночью в Москве ожидается плюсовая температура – до 3...5°, по области 0...5°. Днем в столице 8...10°, в Подмосковье – до 11°.

В понедельник и вторник, 21 и 22 октября, также без осадков. Ночью 1...6°. Днем 7...12°.

Москва, Светлана Антонова

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