В Москве по пятницам и выходным отменяются трамваи к метро «Сокол», «Войковская» и «Дмитровская»

В Москве с завтрашнего дня, 18 октября, по пятницам и выходным отменяются трамваи до метро «Сокол», «Войковская» и «Дмитровская». Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

«Маршруты трамвая 15, 23, 27, 29, 30 в эти дни работать не будут. Другие маршруты будут изменены», – уточнили в дептрансе, что взамен электротранспорта будут курсировать автобусы.

В ведомстве пояснили, что изменения введены на время ремонта трамвайных путей на Волоколамском шоссе у Панфиловского путепровода. «Здесь будут менять стрелочные переводы, поэтому ограничения дополнительно затронут один рабочий день. С понедельника по четверг трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам», – говорится в сообщении дептранса.

Москва, Светлана Антонова

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