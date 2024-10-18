Генсек НАТО анонсировал наращивание сил альянса у границ России

Североатлантический альянс намерен нарастить военное присутствие вблизи государственной границы РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц блока. По его словам, Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников НАТО.

Рютте отметил, что альянс уже значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, усилив патрулирование воздушного пространства, и дал понять, что НАТО продолжит действовать в этом же ключе.

Генсек альянса пояснил, что одним из приоритетов является обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны. «Союзники планируют приобрести тысячи систем ПВО и артиллерии и сотни современных боевых самолетов, в основном F-35 пятого поколения. Союзники покупают 1000 ракет Patriot для пополнения своих запасов», – уточнил он.

«Мы будем быстрыми темпами наращивать военное производство, чтобы снабжать Украину и наполнять наши склады», – заявил Рютте.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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