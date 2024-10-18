ФСБ скоро получит доступ к данным ЗАГС

Федеральная служба безопасности России получит доступ к базам записей актов гражданского состояния россиян. Правительство подготовило проект соответствующий проект постановления, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом планируется внести ФСБ в перечень госорганов, имеющих право получать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС, касающиеся регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства и перемены имени.

В настоящее время их могут получать МВД, Минздрав, Росстат и исполнительные органы власти субъектов РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, постановление разработано в целях реализации норм закона от 8 августа 2024 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Москва, Светлана Антонова

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