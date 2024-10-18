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Пятница, 18 октября 2024, 18:27 мск

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НАТО готовит 40-миллирадный пакет военной помощи для Украины

Фото: официальный сайт НАТО

Блок НАТО подготовил на следующий год военный пакет помощи для киевского режима на общую сумму в 40 млрд евро. Как заявил сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, это не будет актом благотворительности.

«Мы уверенно идем к выполнению нашего обещания предоставить Украине 40 миллиардов евро военной поддержки в течение следующего года. Мы продолжим поддерживать Украину», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц блока.

«Поддержка Украины – это не акт благотворительности. Это также инвестиции в нашу собственную безопасность», – добавил генсек НАТО.

При этом Рютте фактически признал, что альянс непосредственно участвует в конфликте с Россией, назвав РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников НАТО.

«Борьба Украины – это наша борьба», – подчеркнул он.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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