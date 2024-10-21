Иноагент Андрей Павлов* продолжает претендовать на звание корифея всех наук. Вслед за призывом переходить на 16-тичасовой рабочий день, что можно считать выдающимся экономическим открытием, этот налоговый «оптимизатор» ударился в рассуждения, как повысить рождаемость в России.

Для начала приврав, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в стране составляет 1,3 (на самом деле 1,41), он назвал главную причину, по которой сокращается население. Далее цитаты: «либеральная РФ, цивилизация сатаны, убивающая своих невинных детей и приносящая их в жертву дьяволу»! И «при сатанинской ментальности нашего государства мы (очевидно, Павлов* имеет в виду себя и жену) будет обновлять антирекорды по депопуляции нашего народа». (Здесь необходим переводчик. Правда, не ясно, с какого языка. Потому что буквы в цитате русские, но суть разобрать довольно сложно).

Но что же предлагает гроссмейстер франчайзинга? Бороться с «цивилизацией сатаны» Павлов* призывает, создавая «Цивилизацию бога». И без денег, «поскольку деньги, потраченные на стимулирование рождаемости, не приводят к положительном результату, если не решен ментальный или цивилизационный вопрос». И приводит в пример Венгрию, которая сумела преодолеть «ментальный разрыв между цивилизацией сатаны и цивилизацией Бога», приняв конституционный закон о защите жизни ребенка с момента зачатия. Ну что сказать на это? Павлов* опять лукавит. Венгерский закон, конечно, хорош, не лишне и нашим законодателям его проанализировать. Только премьер-министр Венгрии Орбан более четко сформулировал алгоритм, по которому СКР Венгрии за последние годы возрос с 1,4 до 1,6: «Если мы хотим венгерских детей, а не иммигрантов, и если венгерская экономика может обеспечить необходимое финансирование, то единственное решение – это тратить как можно больше средств на поддержку семей, содержание и воспитание детей».

Так что призывы к Богу действуют гораздо сильнее, если они подкреплены материально. Об этом свидетельствуют и отечественные демографические исследования, согласно которым перелом в рождаемости может быть достигнут при условии, что на каждого ребенка будет гарантирован прямой или косвенный доход (или поддержка государства) в 60 тыс руб в месяц, а материнский капитал начнут выплачивать в прогрессии, начиная со второго ребенка. Суммарные затраты – около 7-8 трлн в год, и государство вроде бы стремится к этому показателю, ежегодно наращивая социальные расходы. Это происходило бы гораздо быстрее, если все бизнесмены не утаивали бы доходы, как это делает Павлов*, не доплатив в бюджет 1 млрд 200 млн руб (хватит на выплаты маткапитала на первого ребенка для двух тысяч матерей).

И о «цивилизации Бога», которая решит всю демографию. Наиболее высокий СКР в пределах 5-7 зафиксирован в странах Африки, где преобладает по православным понятиям (а Павлов* вроде называет себя православным) как раз языческая «цивилизация Сатаны». А цивилизация христианского Бога в Европе, включая православные Болгарию, Сербию, Армению, Грецию и т.д., как раз не очень успешно борется с демографическими провалами. Так что Павлову* в силу состояния своего ума надо бы поосторожнее с этими рассуждениями, чтобы самому не быть причисленным к адептам Сатаны.

* Признан в РФ иностранным агентом

Москва, Екатерина Попова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube