По итогам сентября в Москве почти на треть выросло число ипотечных сделок с новостройками

По итогам сентября Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 4 998 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, что на 33,6% больше результата августа текущего года, но этот уровень стал наименьшим за пять лет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, по сравнению с сентябрем 2023 года (12 286 ДДУ) показатель уменьшился на 59,3%, а по отношению к аналогичному периоду 2022 года (6 429 ДДУ) снижение составило 22,3%.

«После августовского минимума этого года в сентябре число ипотечных сделок на первичном рынке столицы выросло на треть. Многие девелоперы предлагают покупателями скидки и выгодные предложения, что поддерживает спрос несмотря на высокие проценты по ипотечному кредитованию», – пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, добавив при этом, что текущий сентябрьский показатель по числу регистраций кредитных сделок в строящихся домах стал наименьшим за последние пять лет.

Всего в январе-сентябре 2024 года Росреестром по Москве зарегистрировано 57 267 ДДУ с привлечением кредитных средств. Данный показатель уступил 12,7% результату девяти месяцев 2023 года (65 599 ДДУ). К аналогичному периоду 2022 года (49 345 ДДУ) число ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости выросло на 16%.

Москва, Светлана Антонова

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