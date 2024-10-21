В Москве увеличат количество свадебных дат в новогодние праздники

В новогодние праздники в столичных загсах увеличат количество свадебных дат. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, пары смогут заключить брак с 3 по 8 января включительно.

«В 2025 году пожениться можно будет с 3 по 8 января включительно. Прием заявлений уже открыт, и подать их можно как в электронном формате, так и на личном лично в пяти дворцах бракосочетания. Зарегистрировать свои отношения в праздничной атмосфере смогут более 250 пар», – уточнила Ракова.

Предполагается, что 3 января пары смогут узаконить свои отношения во Дворце бракосочетания №4, 4 января – во дворцах бракосочетания «Южное Бутово» и Кутузовском, 5 января – в Шипиловском дворце бракосочетания. 6 января молодоженов ждут во дворце бракосочетания №1, 7 января – во дворцах бракосочетания №4 и Шипиловском, а 8 января – в Кутузовском дворце бракосочетания.

Москва, Светлана Антонова

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