Целенаправленное замедление скорости загрузки популярного видеохостинга YouTube в России является необоснованным и в большей степени вредит именно российским пользователям. Такго мнения придерживается большинство участников голосования, которое проводилось на сайте РИА «Новый День».

Так, 65,39% респондентов полагают, что «самозакрытие» YouTube внутри РФ на руку врагам России. Еще 26,94% проголосовавших выразили сомнение, что российское общество позитивно оценит блокировку популярного видеохостинга. В то же время 4,78% опрошенных согласились, что закрытие YouTube необходимо, поскольку это вражеский ресурс. Только 0,55% заявили, что не пользуются этой платформой.

В своих комментариях некоторые участники опроса отмечали, что их не интересует политика. «Я слушал в YouTube музыку и решал физмат задачки. Сейчас этого не стало – плохо», – пояснил один из респондентов.

«Я учу язык на этой платформе, не хочу, чтобы закрыли. У меня нет денег на курсы и т.д. Пожалуйста, не трогайте ютуб, я там учусь. Умоляю», – прокомментировал еще один читатель РИА «Новый День».

Многие обращали внимание, что пока в России нет собственной равноценной YouTube платформы. «И пока ее нет, не надо было закрывать», – пояснил один из респондентов.

Опроса на сайте РИА «Новый День» проводился с 30 июля по 14 октября. В голосовании приняли участие 1277 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

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