Известный кино-иноагент приговорен к реальному сроку по делу о фейках про ВС РФ

Басманный районный суд Москвы вынес заочный обвинительный приговор по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы России известному кинопродюсеру Александру Роднянскому*, который признан в РФ иностранным агентом. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, ему назначено наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года», – уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что срок отбытия наказания в виде лишения свободы будет исчисляться с момента экстрадиции Роднянского* на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Роднянский* причастен к созданию таких известных фильмов и сериалов, как «9 рота», «Обитаемый остров», «Левиафан», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и многим другим.

*признан в РФ иностранным агентом

Москва, Светлана Антонова

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