В Москву скоро вернется дождливая погода

В течение предстоящей недели в московском регионе ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни возобновятся осадки.

Как отмечают синоптики, после солнечного и теплого понедельника в последующие два дня будет на пару градусов прохладнее, а солнца будет меньше. Во вторник, 22 октября, с приближением холодного атмосферного фронта станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. Ночью в Москве 4...6°, по области 1...6°. Днем в столице 10...12°, в Подмосковье – до 13°.

В среду, 23 октября, ожидается аналогичная температура воздуха, но осадки усилятся – дожди местами могут быть умеренными.

В четверг, 24 октября, тоже вероятны небольшие дожди и около 10°. В последующие дни прогнозируется не выше 10°: в пятницу, 25 октября, с небольшими осадками и днем 4…9°. В субботу преимущественно без осадков и 5…10°, но ночью уже от -2 до 3°.

Москва, Елена Володина

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