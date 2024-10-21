Сергей Шнуров развелся с четвертой женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров развелся с четвертой по счету женой – на этот раз с Ольгой Абрамовой. Заседание прошло в мировом суде в Москве в закрытом режиме.

Как сообщила РИА «Новости» адвокат Наталья Фенюк, споров об имуществе и детях не было.

Как отмечается в публикациях СМИ, Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году. У них двое детей 2021 и 2022 года рождения. До артист был трижды в браке. Его женами были сокурсница по Религиозно-философскому институту Мария Исмагилова, бывший директор группы Pep-See Светлана Костицына и предпринимательница Матильда Шнурова. От двух первых браков у лидера «Ленинграда» есть дочь и сын.

Москва, Светлана Антонова

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