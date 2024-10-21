Саммит БРИКС: делегации 22 государств будут представлены на высшем уровне

Участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, примут представители 36 стран и 6 международных организаций. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы ожидаем участия представителей 36 стран и руководства 6 международных организаций», – цитирует его ТАСС.

Ушаков также уточнил, что на высшем уровне будут представлены 22 делегации из стран – участниц саммита.

Напомним, в конце прошлой недели в китайском МИД подтвердили, что на саммит БРИКС в Казань приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Также сообщалось о визите президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и других.

Москва, Светлана Антонова

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