Из «Норникеля» в «Т-банк». Трансфер стратегической неопределенности

Инсайдеры в Красноярском крае намекают, что Владимир Потанин все-таки начинает дистанцироваться от управления «Норникелем». Губернатор Михаил Котюков на днях сообщил о том, что провел с руководством «Норильского никеля» «подробный разговор о показателях финансово-хозяйственной деятельности на ближайшие годы и налоговых платежах в бюджет города и края». Собственно, руководитель компании на мероприятие не явился. Очевидно, нашлись дела поважнее финансово-хозяйственной деятельности ГМК в Крае на годы вперед.

Судя по наблюдениям многочисленных участников рынка, один из главных старожилов российского рейтинга «Форбс» сейчас переориентировался больше на развитие финансово-банковского направления своей империи. Можно сказать, вернулся к истокам. «Т-банк» (купленный Потаниным «Тинькофф») демонстрирует в последние месяцы феноменальную активность с точки зрения предложения новых условий для частных вкладчиков и корпоративных клиентов, активно развивает различные коллаборации и корректирует свою инвестиционную политику. Некоторые специалисты, в частности, обратили внимание на «нестандартную комбинацию»: объявление о высоких дивидендах в размере 92,5 рублей на акцию и следом – о выпуске субординированных облигации на 200 миллиардов рублей. Склонные к подозрительности банковские эксперты заподозрили в этом заманивание инвесторов дивидендами с попыткой навязать невозвратный долг.

Банковскую стратегию Потанина можно обсуждать сколько угодно, и оценивать ее можно по-разному, но дело не в ней. В конце концов, никто не сомневается, что банками управлять он умеет, что успешно доказывает со времен вымершей, как динозавры, семибанкирщины. И только наблюдает за проплывающими трупами (как в переносном, деловом, так и в биологическом смысле) своих заклятых друзей по той самой семибанкирщине, к слову, включавшей больше семи персон. Намного интереснее мотивы, побуждающие Потанина снова погрузиться в банкинг, повернувшись к «Норникелю» вполоборота. Слишком уж многие факты вокруг ГМК указывает на то, что главный акционер остыл по отношению к предприятию почти так же сильно, как 30 лет назад воспылал к нему.

Сейчас ГМК немного напоминает «Титаник», потерявший управление, который в принципе может разминуться с айсбергом, но только в силу непредсказуемости траекторий обоих. Со стороны руководства «Норникеля» (некоего коллективного Потанина) то и дело исходят иногда не подтвержденные, а иногда противоречивые планы, прогнозы, намерения. Например, заявляется, что «Норникель» перенесет мощности Медного завода в Китай. Но зачем тогда было тратить огромные деньги на модернизацию завода, построенного 90 лет назад, если его здесь скоро не будет? Распиаренную «серную программу», частично распространяющуюся на Медный завод, тогда тоже можно было бы сократить.

Другой пример несогласованности или неуправляемости – прожекты на злобу дня. «Норникель» ведет переговоры с «Росатомом» о строительстве совместного завода катодных материалов для производства литий-ионных аккумуляторов в России», – сообщил глава компании «Полярный литий» (СП «Росатома» и «Норникеля»), разрабатывающей крупнейшее в РФ месторождение лития Игорь Демидов. «Если договоренности с «Норникелем» воплотятся, получается, в новый инвестиционный проект по производству катодов, то мы, по сути, закрываем всю цепочку... от получения руды до, по сути, до литий-ионных батарей», – сказал он. Лаконичные спартанцы на это ответили бы: «Если».

Оптимизм Демидова основан на недавних заявлениях о том, что, потратив 30 млн долларов на свой Батарейный центр, «Норникель» сумел произвести около 10 кг катодных материалов. Утверждают, что по собственной технологии, но на китайском оборудовании. Тогда же представитель «Норникеля» заявил, что компания не планирует сама производить аккумуляторы. А где будет производить катодные материалы, в компании тоже еще не решили. Да и экономического обоснования проекта пока нет. А еще парой месяцев ранее те же люди говорили, что, возможно, будут производить катодные материалы с кем-нибудь из китайцев в Поднебесной.

Такой разброс мнений свидетельствует не только об отсутствии единоначалия, но и о возможном разладе внутри управленческого коллектива. Потанину интересно управлять финансовыми потоками. В «Норникеле» при нем всегда были управленцы, занимавшиеся собственно предприятием. Однако за последние три года в компании сменилось уже три операционных директора. В этом году операционным директором стал Александр Попов, сменивший производственного директора Сергея Степанова. За год до отставки Степанов пришел на смену операционного директора Сергея Дяченко. То есть, меняются люди, меняются названия должностей.

Меняется и структура компании. В этом году две ключевые производственные площадки – Норильский и Кольский дивизионы – объединены в Заполярный дивизион. Тремя годами ранее «Норникель» перешел на дивизионную структуру, рассчитывая улучшить корпоративное управление. Теперь дивизионы объединили с теми же формулировками об улучшении корпоративного управления.

Все эти события укладываются в общий тренд. Весьма органично в него вписываются и просачивающиеся слухи и поиск Потаниным преемника на пост главы ГМК. Так, в частности, близкие к компании слухмейкеры называли главным кандидатом в старшего вице-президента, член правления ГМК «Норильский никель» Сергея Малышева. Однако, как утверждалось, в структуре компании есть равновесомый кандидат, претендующий на пост главы «Норникеля».

В этой связи особый интерес представляет фотография с упомянутой встречи красноярского губернатора с «руководством компании». Ближе к губернатору посадили не Малышева, а другого старшего вице-президента ГМК «Норильский никель» – Николая Уткина. Вспомним ельцинское «не так сели» – протокол никто не отменял, и рассадка участников таких мероприятий у губернатора строго регламентирована. Это скорее всего означает, что в случае отставки Потанина, Уткин и Малышев не равноценные претенденты в преемники, а Уткин – кандидат номер один.

Очевидно, что в сложившихся условиях компании на пользу пойдет назначение любого из названных фаворитов. Все эти метания со структурой управления и фантазии о переносе медного завода в Китай, платинового – в Бахрейн, о намерении изготавливать или все-таки не изготавливать аккумуляторы, планы по совместному производству катодных материалов, неизвестно с кем и неизвестно где, – все это признаки хаоса и замешательства среди топ-менеджеров. Таким образом, ожидаемая реинкарнация Потанина как банкира, с полным погружением обратно в банковскую сферу и передачей управления «Норникеля» кому-то из надежных членов своей команды, пойдет на пользу всем, включая губернатора Котюкова и вверенный ему край.

Москва, Екатерина Попова

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