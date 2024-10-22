Руководитель отдела IT-разработки в RC Group Владимир Черномырдин отметил кадровый голод в России

В рамках круглого стола, проводимого редакцией «Фонтанки», руководитель отдела IT-разработок компании RC Group Владимир Черномырдин отметил, что основной проблемой при найме IT-специалистов является кадровый голод на российском рынке труда. Эксперт также рассказал, как организовать работу компа при дефиците профессионалов и спрогнозировал снижение зарплат у айтишников.

Согласно оценке Минцифры, нехватка кадров в IT-сфере оценивается в размере от 500 до 700 тысяч человек. При этом, сейчас в айти трудоустроено примерно такое же количество специалистов. И наибольший спрос, по словам главы IT-проектов RC Group Владимира Черномырдина, наблюдается на DevOps-разработчиков, чья специальность считается одной из самых сложных для обучения и адаптации в компании.

«В целом по рынку виден недостаток высококвалифицированных специалистов с адекватной зарплатой. Нет проблем их найти, если у компании не ограничены средства. При этом ожидания у людей, которых мы собеседуем, часто выше, чем их фактические знания», – подчеркнул Черномырдин.

Еще одной проблемой является необходимость для представителей среднего бизнеса конкурировать за профессионалов с крупным бизнесом.

«Сотрудники, которых мы ищем – в первую очередь, люди, которые хотят работать в БигТехе и хотят набраться опыта в небольшой компании, чтобы потом прыгнуть дальше», – пояснил руководитель отдела разработки IT-проектов в RC Group.

По словам разработчика, «джунов», то есть младших сотрудников, на рынке сейчас достаточно. И их количество будет только увеличиваться, в отличие от спроса на их услуги, ведь с каждым годом возрастает и порог входа в профессию. Если еще 10 лет назад определенные знания были только у профессионалов, сегодня эти же знания уже считаются базовыми для новичков. Это отражается и на оплате труда IT-специалистов. Сейчас их зарплаты могут доходить до полутора миллионов рублей и какое-то время еще будут расти, как и зарплатные ожидания соискателей, но однажды все же пойдут на спад, в том числе благодаря развитию нейросетей.

Москва, Елена Володина

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