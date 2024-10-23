Полиция будет виртуально провожать мигрантов до границ

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) получат право дистанционно контролировать маршрут до государственной границы контролируемых лиц, то есть мигрантов и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Такая мера будет применяться для тех, кто должен покинуть страну самостоятельно. Это следует из проекта приказа МВД России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что он вступит в силу с 5 февраля 2025 года, сообщают «Ведомости».

Разработанный министерством документ определяет порядок работы МВД и его территориальных органов при применении режима высылки.

Иностранец, который должен самостоятельно выехать за пределы РФ, будет обязан согласовать свой маршрут следования до пункта пропуска через госграницу с органом МВД по месту фактического пребывания, следует из документа. Если маршрут меняется, об этом также надо будет уведомить сотрудников МВД.

Информация о дате, месте и маршруте выезда иностранца из России будет вноситься в государственную информационную систему миграционного учета.

В документе отмечается, что сотрудники подразделения по вопросам миграции региональных органов МВД, а также начальник территориального органа или его заместитель вправе будут использовать информационные системы и технические средства для дистанционного контроля за перемещением иностранца и соблюдением им согласованного маршрута до границы.

Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. Другой закон, подписанный президентом, разрешает МВД высылать мигрантов из России без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.

Число иностранцев, которые при решении суда или другого компетентного органа о самостоятельном выезде за пределы территории России фактически остаются в стране, невелико, сказал «Ведомостям» член совета при президенте по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох. Точных цифр он назвать не смог.

Волох предположил, что маршрут контролируемых лиц сотрудники МВД смогут отслеживать по геолокации. По его мнению, в отдельных случаях это может потребовать закупки территориальными органами МВД дополнительного оборудования, добавляют «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

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