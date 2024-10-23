Участники саммита БРИКС согласовали итоговую декларацию

Главы государств-участников БРИКС приняли совместную декларацию казанского саммита организации. Об утверждении документа сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, этот документ планируется распространить в других международных структурах.

Глава российского государства отметил, что в декларации содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, а также определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.

Помимо прочего, в декларации страны БРИКС заявили о национальных позициях в отношении конфликта на Украине и выступили за его скорейшее урегулирование посредством диалога и дипломатии.

Казань, Анастасия Смирнова

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