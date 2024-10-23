Последствия будут катастрофическими: Захарова оценила намерение Франции отправить войска на Украину

Отправка западных войск на Украину приведет к прямому ядерному столкновению с катастрофическими последствиями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегодня на брифинге заявление министра обороны Франции Себастьена Лекорню о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.
«Он (Лекорню) не единственный представитель Запада, кто пытается заигрывать с идеей отправки иностранных войск на Украину. Практическая реализации этой затеи, вы знаете, к чему приведет… Могу повторить для тех, кто, может быть, забыл: она приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», – подчеркнула официальный представитель МИД России.
Москва, Анастасия Смирнова
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