Резонансное дело: приговор экс-замминистру просвещения Раковой стал условным

Приговор экс-замминистру просвещения РФ Марине Раковой по громкому делу о крупном мошенничестве заменен на условный. Такое решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов.

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой изменить, применить наказание, назначенное Раковой на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы за совершение 4 преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, положения ст. 73 УК РФ, и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело, фигурантом которого является Ракова, было возбуждено 20 мая 2022 года. Экс-чиновник обвинялась в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

В марте 2024 года Никулинский суд Москвы вынес приговоры по уголовному делу Раковой. Все фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, но только Ракова получила реальный срок в виде 5 лет колонии общего режима. Остальным, в том числе бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, был вынесен условный приговор.

Москва, Светлана Антонова

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