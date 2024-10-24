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Четверг, 24 октября 2024, 14:29 мск

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Сегодня в Госдуму группа депутатов и сенаторов внесла законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. Документ размещен в думской базе данных, отмечает ТАСС.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить исполнение предлагаемого законодательного ограничения продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности», – указано в пояснительной записке.

Москва, Елена Васильева

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