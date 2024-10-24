На Солнце зафиксированы новые вспышки: на Землю скоро обрушится магнитная буря

Сегодня на Солнце зафиксированы две новые вспышки, которые в ближайшие выходные могут спровоцировать на Земле магнитную бурю.

По данным Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, первая вспышка высокого класса X3.3 произошла 06:57 мск и продолжалась 44 минуты. Вторая – класса M1.2 продолжительностью 12 минут зафиксирована в 13:29 мск.

Как пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, первый взрыв на Солнце имеет компоненты, направленные к планете.

«Так как взрыв произошёл под очень большим углом к линии Солнце-Земля, близким к 90 градусам, то это означает, что солнечное вещество распространяется в космос в секторе близком и даже, вероятно, превышающем 180 градусов. С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны», – говорится в сообщении.

«Математический прогноз по времени прихода солнечных масс и примерной силе удара появится до конца текущих суток. На данный момент максимальные риски предварительно выставлены на середину дня субботы», – уточнили ученые.

Москва, Светлана Антонова

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