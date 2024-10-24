Погодные качели: синоптики сообщили о новом похолодании и дальнейшем потеплении в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание, после которого возможно небольшое повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, суббота, 26 октября, станет самой прохладной в предстоящем периоде: ночью около 0°, днем 4…9°.

В воскресенье, 27 октября, воздушные потоки к очередному атлантическому циклону развернутся на юго-западные, и в столичный регион начнет распространяться более теплый воздух. Если в субботу осадков не ожидается, то в последний день недели дожди возобновятся. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем в столице до 8...10°, в Подмосковье – до 7...12°.

В начале следующей недели – в понедельник и вторник, 28 и 29 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью 1...6°. Днем 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube