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Пятница, 25 октября 2024, 11:15 мск

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Путин назвал предложения Киева по конфликту на Украине «интимными»

Владимир Путин охарактеризовал как интимные детали выхода Киева с предложениями по разрешению конфликта на Украине.

Как рассказал президент России на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Казани, что получал от Киева через партнеров из Турции о переговорах и дал на них свое согласие. Однако на следующий день Зеленский сам отказался общаться.

«Знаете, это такие все-таки интимные вещи», – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».

Москва, Елена Васильева

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