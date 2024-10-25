Запад проигрывает в конфликте на Украине, но не хочет это признавать – Виктор Орбан

Страны Запада проигрывают в конфликте на Украине, но по-прежнему не хотят его прекращать и признавать свою неудачу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, сообщает ТАСС.

«Они оказались в сложном положении, они ведут проигранную войну», – сказал глава правительства, подтвердив, что Венгрия не намерена втягиваться в эти действия, несмотря на оказываемое на нее давление. «Ситуация такова, что западные страны не хотят прекращать российско-украинскую войну, и поэтому справедлив вопрос, есть ли [у Венгрии] пространство для маневра», – отметил Орбан.

По его мнению, благодаря своей принципиальной позиции Венгрия сохранила для себя «пространство для маневра» в экономической области, на которую также оказывает сильное влияние конфликт на Украине. «Возвращение холодной войны – плохая идея, но есть много людей, которые таким образом реагируют на российско-украинскую войну и уже объявляют войну в экономике», – добавил Орбан.

«Нам удалось остаться в стороне от войны, и я думаю, что можно избежать плохой экономической политики, основанной на ошибочной военной логике», – отметил премьер. Он напомнил, что Венгрия продолжает покупать российские нефть и газ, поскольку добилась для себя исключения из некоторых санкций Евросоюза.

Москва, Елена Васильева

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