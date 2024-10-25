российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 октября 2024, 13:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Никаких разменов, но компромиссы возможны: Путин раскрыл позицию России по урегулированию конфликта на Украине

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Москва готова на разумные компромиссы для урегулирования украинского кризиса, но никаких разменов не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия 1». Глава государства подчеркнул, что в любом случае «исход должен быть в пользу России».

«Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – сказал Путин.

«Мы готовы искать компромиссы, готовы идти на эти компромиссы разумные, но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что прямых переговоров нет», – уточнил глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что Киев пока не готов к переговорам, хотя предложения неоднократно поступали через турецких посредников. «Турецкие наши партнеры <…> неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны. Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», – рассказал президент РФ.

«В конце концов, надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы», – пояснил Путин.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

«Что и как мы будем делать – это наше дело»: Путин ответил на вопрос о северокорейских войсках в России / «Мяч на их стороне»: Путин рассказал об очередном отказе Зеленского договариваться о мире / Российские войска окружили подразделения ВСУ в Курской области / «Уперся напрочь…» Запад раздражен позицией Зеленского / «Наихудший вариант…» Киев готовит мобилизацию женщин / G7 даст Украине в кредит $50 млрд за счет российских активов / Politico: семь стран НАТО выступили против приглашения Украины в альянс / Лжезерновой коридор: Британия прикрывается гуманитарной миссией для военных поставок Киеву по Черному морю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, Украина,