Никаких разменов, но компромиссы возможны: Путин раскрыл позицию России по урегулированию конфликта на Украине

Москва готова на разумные компромиссы для урегулирования украинского кризиса, но никаких разменов не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия 1». Глава государства подчеркнул, что в любом случае «исход должен быть в пользу России».

«Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – сказал Путин.

«Мы готовы искать компромиссы, готовы идти на эти компромиссы разумные, но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что прямых переговоров нет», – уточнил глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что Киев пока не готов к переговорам, хотя предложения неоднократно поступали через турецких посредников. «Турецкие наши партнеры <…> неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны. Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», – рассказал президент РФ.

«В конце концов, надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы», – пояснил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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