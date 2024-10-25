Зима близко: погода в центральной России скоро испортится

В регионах центральной России с середины следующей недели прогнозируется отрицательная ночная температура с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды, вероятность отрицательных значений ночью – она повышается, поэтому ночные температуры в Москве и в области от минус 1 до плюс 4 градусов, давление будет понижаться. Оно не будет очень низким, оно будет около нормы, чуть ниже нормы, но это значит, что будут уже небольшие осадки», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, со среды, 30 октября, при отрицательной температуре могут быть и дождь, и небольшой мокрый снег. «Снега на земле не прогнозируется, его не будет, но в воздухе он будет, и значит дорога будет уже более скользкая», – уточнил синоптик.

Что касается предстоящих выходных, то, как отметил Вильфанд, в центральных регионах России ожидается комфортная погода. Температура в субботу, 26 октября, примерно на 1,5-2 градуса выше нормы. В воскресенье, 27 октября, температура будет на 3 градуса выше нормы.

Москва, Светлана Антонова

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