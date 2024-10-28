Путин продлил срок службы для Бастрыкина

Срок службы Александра Бастрыкина на должности председателя Следственного комитета продлен до 27 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 г. председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – говорится в документе.

Ранее были приняты поправки в законодательство, согласно которым срок пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника, достигшего предельного возраста, по решению руководителя соответствующего следственного органа СК может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет. Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ.

Напомним, действующему главе СК Александру Бастрыкину в августе исполнился 71 год.

Москва, Светлана Антонова

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