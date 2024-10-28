В Москве похолодает до ноябрьской нормы

В московском регионе к концу текущей недели ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха опустится в предстоящий четверг – при этом возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Если в понедельник и вторник, значения средней суточной температуры будут превышать норму на 4°, то к пятнице-субботе они сравняются с ней», – уточнили синоптики.

Во вторник, 29 октября, временами возможен небольшой дождь. Ночью в Москве 4...6°, по области 2...7°. Днем в воздух прогреется максимум до 9-10°.

В среду, 30 октября, ночью станет прохладнее, чем накануне. В Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем вероятен небольшой дождь, местами умеренный при температуре воздуха до 9-10° на фоне порывистого ветра до 17 метров в секунду.

В четверг, 31 октября, ночью прогнозируются осадки при температуре в Москве до 2...4°, по области – до 1...6°. Днем осадки продолжатся, но воздух не прогреется в столице выше 4°. В Подмосковье будет не выше 6°. При этом ожидается порывистый ветер до 17 м/с.

В пятницу, 1 ноября, ночью может подморозить до -4°. Днем ожидается 2...7°.

В субботу, 2 ноября, вновь возможны небольшие осадки. Ночью -2...3°. Днем 0...5°.

Москва, Светлана Антонова

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