российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2024, 19:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Главу ФОМС атаковали мошенники: предлагали «обновить» полис медстрахования

Глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин подвергся атаке телефонных мошенников, которые предлагали ему обновить полис медстраховки. Об этом случае он рассказал на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«К сожалению, у нас растет объем телефонных мошенничеств. Лично мне, например, звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать», – пояснил Баланин (цитата по РИА «Новости»).

По его мнению, что снизить риски для застрахованных граждан может помочь использование цифрового медицинского профиля и создание личного кабинета.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,