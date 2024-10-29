Предложение об объединении Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и Федерации гребного слалома России (ФГСР) вызвало бурные обсуждения в спортивной среде. Спорной оказалась не столько целесообразность самого слияния, сколько возможная кандидатура на пост президента новой организации. Им может стать Евгений Архипов – нынешний глава ВФГБК, которая в последнее время не раз оказывалась в центре скандалов.

По мнению спортсменов и тренеров, одна из главных причин конфликтов заключается в том, что фактическая власть в Федерации сосредоточена в руках ее генерального секретаря Елены Исхаковой. Судя по отзывам внутри ВФГБК, ей удается не только быть настоящим серым кардиналом, но и использовать административный ресурс для продвижения личных интересов в ущерб национальной команде. Журналистам удалось выяснить, как один человек может манипулировать всей системой.

Двойка за двойку

Исхакова была избрана на пост генерального секретаря ВФГБК по прямой рекомендации самого Архипова в 2017 году. С того момента прошло два олимпийских цикла, которые, по удивительному совпадению, оказались провальными для российских гребцов, на фоне проявившихся признаков того, что генсек федерации пытается продвигать собственные интересы.

Еще в 2017 году наблюдатели заметили, что Исхакова стала активно протежировать одно из мужских каноэ-двоек, рассчитывая на его успех на Играх в Токио. Злые языки поговаривали, что такое попечительство было неслучайным: к одному из спортсменов генсек якобы питала особые чувства. Так это или нет, утверждать не беремся. Но мощная административная поддержка этой двойке не помогла. Путевку в Токио заслужил другой экипаж – Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев.

По словам очевидцев, после этого Исхакова перестала скрывать свою враждебность по отношению к тем, кто перешел дорогу её подопечным.

«Вас здесь быть не должно»

На Олимпиаде в Токио российские гребцы впервые остались без медалей. Президент ВФГБК заявил, что выступление сборной заслуживает неудовлетворительной оценки. Отдельно Архипов высказался о выступлении Чеботаря и Мелантьева, назвав его провальным. Впрочем, как говорят очевидцы скандала, за кадром осталось, что именно эта двойка в Токио подверглась жесткой психологической атаке со стороны Исхаковой.

Сами спортсмены отказываются сейчас вспоминать эти неприятные моменты. Но свидетели тех событий поделились с журналистами, что генсек после первого же заезда резко прокомментировала неудачный старт Чеботаря и Мелантьева. Она публично обвинила каноистов в провале и заявила, что они «задали плохой тон» для всей команды.

Вряд ли Исхакова доложила Архипову, что перед стартом она от души поиздевалась над нелюбимым экипажем. На вопрос гребцов, где взять бортовой номер, чиновница ответила непозволительной грубостью, и с нескрываемой злобой добавила, мол, «вас здесь вообще быть не должно».

Видимо, генсек настолько была раздражена собственной неудачей, что напрочь забыла о своих профессиональных задачах на Олимпиаде, где каждая деталь, будь то психологическая поддержка или внутренняя атмосфера в команде, играет ключевую роль.

«Когда официальный представитель страны открыто демонстрирует предвзятость и негатив, это не просто неэтично, это прямое нарушение принципов Олимпийского движения», – отметил в беседе с журналистами один из членов команды на условиях анонимности.

Провальная подготовка

Обвиняя спортсменов в провале, Архипов и его команда не первый раз сняли с себя всю ответственность за подготовку сборной. Генсек Искахова вряд ли не могла не знать, что самый главный просчет перед Токио допустила именно ВФГБК.

Для проведения предолимпийских сборов президент и главный тренер Александр Жданов выбрали Владивосток. Говорят, что выбор был сделан пальцем в небо. Прямо из аэропорта Архипов и Жданов направились в гостиницу, откуда, как рассказывают очевидцы, не могли выйти целую неделю. Гостей штормило, но погода была не при чем. До гребного канала они так и не доехали.

Из гостиничного номера Архипов и Жданов решили, что канал идеально подходит для подготовки, поскольку разница во времени между Владивостоком и Токио всего час. А им всего-то надо было попасть пальцем в воду, чтобы понять – она не годится для подготовки, поскольку из-за близости ТЭЦ и других особенностей слишком горячая и легкая для гребцов. На подготовке спортсмены гонялись на высоких скоростях, а в Токио их ждал сюрприз. Олимпийский канал Sea Forest Waterway сообщается с океаном, соответственно вода в нем холодная. Наши гребцы, попав в такие условия, теряли силы уже на половине дистанции. Такого провала в истории сборной действительно не было никогда, но генсек, очевидно, просто не имела морального права обвинять в этом спортсменов.

Продолжение следует

Наш собеседник с возмущением также рассказал, что Исхакова продолжала проявлять личную неприязнь к спортсменам даже после того, как они прекратили активно соревноваться.

Будучи членом антидопинговой комиссии, она неоднократно назначала уже бывшим конкурентам ее фаворита проверки, пытаясь поймать на забывчивости. Расчет, вероятно, был такой: когда спортсмен забывает подать вовремя документы о своем местонахождении, а допинг-офицер не находит его по старому адресу, три таких случая могут стать основанием для дисквалификации.

Мелкие пакости, конечно, не всегда попадают в цель, но вот нервы потрепать таким способом очень даже можно. Постоянные проверки создают дополнительное психологическое напряжение, которого у спортсменов в наши дни и без того с избытком.

Монополия на связи

При этом у Исхаковой блестяще получилось выстроить систему контроля, замкнув на себе все коммуникации с международными спортивными организациями. Подобный подход можно было назвать похвальным, если бы монополия на связи служила всей отечественной гребле. На самом деле, как говорят, и здесь выгодополучателями оказывалась сама Исхакова и те спортсмены и тренеры, которым она могла оказывать покровительство.

Для остальных монополия Исхаковой создает дополнительные трудности. Спортсмены и тренеры, которые не входят в узкий круг ее приближенных, сталкиваются с дефицитом информационной открытости. По их словам, получать важные данные вовремя – задача почти нереальная.

Так, в августе на заседании Федерации гребли Исхакова в ответ на вопрос, кто допущен к выступлению на чемпионате мира в Самарканде, заявила: «Все спортсмены и даже я». Однако спустя два дня стало известно, что один из спортсменов «из списка всех» допуск не получил. Эта неразбериха, по мнению экспертов, могла быть как простой бюрократической ошибкой, так и намеренным введением в заблуждение.

Трудности перевода

Показательной стала и история с олимпийскими лицензиями на Игры в Париже. В октябре 2023 года Исхакова объявила, что они будут именными, а для их получения необходимо выиграть отборочные соревнования в Венгрии в мае 2024 года.

Под эти правила была организована вся подготовка команды, с планированием выхода на пик формы весной, а не в середине лета, как это обычно происходит. Совпадение или случайность, но, когда спортсмены из круга Исхаковой не смогли пройти отбор, правила внезапно изменились, и она объявила, что лицензии будут неименными. Всё это привело к хаосу в подготовке и негативно сказалось на результатах сборной страны.

«Возможно, Елену Фанильевну подводит плохое знание английского. Но спортсменов и тренеров трудности перевода волновать не должны. Логично нанять профессионального переводчика, и таких ошибок не будет», – поделился один из членов сборной России, не пожелавший назвать себя.

Своим – всё

Среди спортсменов и тренеров есть мнение, что Исхакова взяла на себя слишком много функций. Генсек за эти годы превратилась словно в многорукого Шиву: помимо международных контактов и участия в антидопинговой комиссии, она возглавляет комитет по гребле на лодках «Дракон» и какое-то время числилась тренером в команде Самарской области.

Надо ли говорить, что некоторые гребцы и тренеры из этого региона пользуются особым вниманием генсека ВФГБК. Например, можно было позавидовать безусловно талантливой каноистке Ксении Курач, для которой ВФГБК оплачивала спарринг-партнера. Сведущие специалисты утверждают, что без влияния Исхаковой такие преференции невозможны. Другим не менее перспективным гребцам рассчитывать на подобные привилегии не приходится.

Похоже, что Исхаковой удалось проявить лоббистские способности и в кадровых решениях, которые также будоражат гребное сообщество. Большое недоумение, в частности, вызвал неожиданный карьерный взлет завершившего выступления спортсмена, которого, по слухам, с генсеком связывали особенно тесные отношения.

Забытые регионы

Неудивительно, что у Исхаковой, деятельность которой может укладываться в формулу двойных стандартов и принцип делить на своих и чужих, есть регионы, которые не представляют для нее и, соответственно, ВФГБК никакого интереса. Показательным примером может являться один из самых отдаленных регионов – Хабаровский край.

В 2013 году небывалое по масштабам наводнение в Хабаровске сделало непригодным для тренировок здание, в котором занимались греблей более ста детей. Взамен удалось поставить лишь контейнерные модули. Зимой эти временные сооружения приходится отапливать тепловыми пушками. Юные спортсменки вынуждены носить с собой портативные биотуалеты, ведь в уличные уборные в суровых погодных условиях не набегаешься. На всех спортсменов здесь один гребной тренажер, да и тот далек от современных образцов.

Желающие заниматься греблей в Хабаровске есть, а вот помощи из центра – нет. Как рассказывают родители гребцов, региональная федерация обращалась за поддержкой во ВФГБК, но письма так и остались без ответа. Две просьбы касались содействия в приобретении лодки «Дракон».

«На бумаге ответов нет, а на словах нашей федерации откровенно дали понять, что им не интересны регионы, где не тренируется сборная России. А как же развитие детского спорта, внимание к Дальнему Востоку, о которых говорит президент страны?» – недоумевают родители юных спортсменов.

Тайная связь

Главный вопрос, который волнует многих: что заставляет президента ВФБГК бесконечно доверять Исхаковой, принимать доклады в выгодном для нее свете и закрывать глаза на все ее умышленные или неумышленные просчеты? Чем Архипов так обязан генсеку, ставшему, по сути, серым кардиналом Федерации?

Одни считают, что Исхакова обладает даром убеждения и умеет манипулировать руководством, а президенту ВФБГК просто удобно находиться на удалении от проблем и формально управлять всем в онлайн-режиме. Другие уверены, что у неё есть некий компромат на Архипова, иначе сложно объяснить, почему ей удается контролировать так много направлений и слишком откровенно пользоваться служебным положением. По слухам, у генсека могут быть доказательства личных проблем президента ВФБГК. Судя по всему, это могло бы объяснить нежелание Архипова вмешиваться в действия Исхаковой, несмотря на явные нарушения этических норм и нарастающее по этой причине недовольство внутри спортивного сообщества.

Вопросы будущего

Из года в год деятельность Исхаковой вызывает всё больше вопросов у спортивной общественности, а перспективы решения конфликтов внутри Федерации остаются туманными. Спортсмены и регионы, которым не повезло попасть в её фавориты, остаются без поддержки и доступа к важной информации.

Особенно остро проблема объективности и профессионализма в управлении будет ощущаться в ближайшем будущем, когда встанет вопрос об объединении Федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерацией гребного слалома. В такой ситуации недостаток открытости и влияние личных интересов могут серьёзно навредить развитию спорта на национальном уровне. Способна ли Федерация адаптироваться к этим вызовам, или же личные амбиции отдельных функционеров вновь возьмут верх над интересами российского спорта?

Ответы на эти вопросы могут стать определяющими для будущего отечественной гребли.

Москва, Екатерина Попова

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