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Вторник, 29 октября 2024, 13:47 мск

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Айтишник московской фирмы шпионил для ЦРУ

В Москве айтишника отправили в тюрьму за госизмену в пользу США.

Как сообщает «Коммерсант», Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста Фируза Дадобоева, имеющего двойное российское и американское гражданство. Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с ЦРУ.

Обвиняемому также был назначен штраф в 300 тыс. руб.

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что обвиняемый – 1977 года рождения. Он работает в одной из столичных коммерческих фирм, его название и другие подробности не приводятся.

Москва, Елена Васильева

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