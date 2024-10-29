Бои в Курской области: армия России отразила пять атак ВСУ и продолжила наступление

В Курской области российские войска отразили пять контратак противника в направлении Дарьино и Новоивановки и продолжили наступательные действия. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, всего за сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих.

В ходе боев уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, из них одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 24 автомобиля.

Во время своих контратак ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей противника.

Вместе с тем ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 16-ти бригад ВСУ в районах 23-х населенных пунктов Курской области. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

Курск, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube