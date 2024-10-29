Госдума освободила участников СВО от уплаты исполнительского сбора

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который освободит участников специальной военной операции от уплаты исполнительского сбора по долгам.

В пресс-службе Госдумы пояснили, что законодательный пробел был выявлен в результате обработки и рассмотрения жалоб членов семей и самих участников СВО.

Сегодня на законодательном уровне установлены моратории на взыскание и на судебное рассмотрение дела о взыскании тех или иных долгов с участников СВО. Однако этот запрет не распространялся на взыскание исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы задолженности и взыскивается в течение пяти дней, если не исполнено основное обязательство.

Москва, Светлана Антонова

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