ВС РФ провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Сегодня в ходе тренировки Вооруженных сил России с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания был осуществлен пуск нескольких крылатых и баллистических ракет, в том числе межконтинентальной. Как сообщает минобороны РФ, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

В ведомстве уточнили, что, в частности, с государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», – сообщили в министерстве обороны.

Москва, Светлана Антонова

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