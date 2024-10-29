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Вторник, 29 октября 2024, 19:12 мск

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В Москве заочно арестован известный актер-иноагент

Фото: кадр из кинофильма «9 рота»

Сегодня Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте известного актера Артура Смольянинова*, который признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, артист-иноагент арестован на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его экстрадиции в РФ, либо с момента его задержания на территории России.

Смольянинов* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «а» ч. 2 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства),

п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

*признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов

Москва, Анастасия Смирнова

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