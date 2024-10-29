МИД России включил в «стоп-лист» более сотни австралийцев

Министерство иностранных дел России объявило о включении в «стоп-лист» 131 гражданина Австралии, которые активно поддерживают антироссийскую политику коллективного Запада.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», – говорится в заявлении МИД России.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, с учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.

Москва, Анастасия Смирнова

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