Эксперт назвал две проблемы дополнительного профобразования в вузах

В развитии и внедрении программ дополнительного профессионального образования (ДПО) есть две главные проблемы, считает экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что одна из проблем касается сложностей с внедрением таких образовательных программ в вузах. «Вузовские механизмы принятия и выпуска с программ очень сложные в динамичном мире образовательных услуг. Компаниям и физлицам нужно оперативно поступить, прослушать и получить документы. В вузах это достаточно долгий процесс», – уточнил Алиев.

По его оценке, вторая проблема развития программ ДПО в вузах заключается в ограниченности возможностей из-за недостаточного финансирования. «Например во многих вузах отсутствуют отделы продаж программ ДПО, в то же время в коммерческих организациях они хорошо работают», – отметил эксперт.

Москва, Светлана Антонова

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