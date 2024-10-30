В московском регионе ожидается резкое ухудшение погоды

Сегодня вечером в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как говорится в предупреждении МЧС, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега на фоне усиления ветра до 17 метров в секунду.

Как уточнили в столичном главке ведомства, в Москве ненастье возможно в период с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября. Аналогичное штормовое предупреждение действительно также для Подмосковья с 20:00 мск.

В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что во время непогоды возможно образование гололедицы. Как уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сложные погодные условия также ожидаются в пятницу, первого ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер – до 21 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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