«Госуслуги» просят россиян сменить электронную почту

Портал «Госуслуги» рассылает пользователям уведомления с просьбой сменить привязанную к аккаунту электронную почту @gmail.com на любую другую.

«Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», – говорится в письме для пользователей.

В администрации «Госуслуг» пояснили, что просьба связана с тем, что ранее Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – пояснила администрация портала «Госуслуг».

Москва, Светлана Антонова

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