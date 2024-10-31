На Москву обрушится штормовой циклон «Мартина»: за сутки выпадет до 50% месячной нормы осадков

К московскому региону приближается штормовой циклон «Мартина», который предстоящей ночью принесет обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки на Москву выпадет 27 мм осадков, что составляет 50% ноябрьской нормы.

«Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0…+3, днем повысится до +6…+9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 м/с. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», – уточнил метеоролог в своем телеграм-канале.

По его словам, в выходные температура воздуха понизится до нуля, по ночам – слабый «минус» с сильной гололедицей. «Дожди перейдут в снегопады, временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4 и 5 ноября – достигнет 4-6 см. Наступит настоящее Предзимье…» – прогнозирует Тишковец.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube