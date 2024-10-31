Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана

Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме телефонного мошенничества: аферисты начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи.

Как пояснили в надзорном ведомстве, злоумышленники выдают себя за сотрудников сотового оператора и в телефонном разговоре предлагают улучшить качество мобильной связи либо оценить работу сотового оператора. Для этого аферисты якобы подключают «клиента» к чат-боту, куда присылают ссылки на приложение и инструкции по его установке. После скачивания приложения злоумышленники получают удаленный доступ к устройству жертвы, после чего похищают деньги.

По данным прокуратуры, жертвой этой мошеннической схемы едва не стал 51-летний москвич. Мужчине позвонила девушка, представившаяся представителем сотового оператора, и предложила поучаствовать в корпоративной программе по улучшению качества сотовой связи. По указанию аферистки мужчина перешел в чат-бот и, следуя инструкциям, установил на мобильный мошенническое приложение, после чего телефон стал работать некорректно. Наладив работу гаджета и удалив приложение, мужчина обнаружил, что между его счетами совершены переводы, после чего злоумышленники попытались похитить сбережения, но банк заблокировал операцию. Мужчина чуть не лишился 1,9 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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