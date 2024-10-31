В Москве арестован экс-сенатор Александр Сабадаш по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-сенатора Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 29 декабря.

Уточняется, что Сабадаш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, фигурант, ранее находясь в местах отбытия наказания, через подконтрольных ему лиц организовал совершение конкурсным управляющим хищений 100% доли в уставном капитале юридического лица, а также право требования задолженности.

Александра Сабадаша в СМИ называют «водочным королем». В 1989 году он получил право импортировать шведскую водку Absolut в Россию, а в 1997-м купил крупнейший ликеро-водочный завод Санкт-Петербурга – ЗАО «Ливиз». С 2003 по 2006 год был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.

Как напоминает РБК, в 2014 году Сабадаша арестовали по делу о крупном мошенничестве и приговорили к шести годам лишения свободы. По версии следствия, он через подконтрольные компании незаконно вернул НДС в размере 1,8 млрд рублей.

После освобождения бизнесмена вновь отправили под стражу по делу о легализации преступных доходов. Очередной приговор истек в конце 2023 года. Тогда же Сабадаша задержали и отправили в СИЗО «Капотня» по делу о мошенничестве в банке «Таврический».

Москва, Светлана Антонова

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