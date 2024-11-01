Пыль, клещи и токсины: пуховые подушки оказались небезопасны для здоровья

Подавляющее большинство подушек с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера, которые продаются в России, могут представлять опасность для здоровья. Роскачество исследовало «сонную продукцию» 15 торговых марок, произведенных в РФ и Венгрии, и пришло к неутешительным выводам.

Основными проблемами эксперты назвали фальсификацию и грязь. При этом многие подушки оказались небезопасными для здоровья: могут спровоцировать аллергические реакции вплоть до отравления.

В подушках 12 торговых марок оказалось слишком много пыли с наличием пылевых клещей. При этом пять из них по показателю нарушили требования ГОСТ (Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek, «Долина снов»), а семь не дотянулись до требований стандарта Российской системы качества. Среди пыльных подушек две обладали неприятным запахом, при этом подушка «Легкие сны» по показателю запаха не соответствует ГОСТ.

Слишком грязные пух и перья обнаружены в продукции 9 торговых марок. О том, что перья не промыли, а значит, не продезинфицировали как следует перед тем, как положить в чехол, рассказал международный показатель чистоты промывки наполнителя (мутность), пояснили эксперты Роскачества.

В 14 из 15 случаев на этикетках указан недостоверный состав наполнителя, а в подушках восьми торговых марок зафиксировано превышение нормы индекса токсичности. Нарушение касается ТМ Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist'ok, «Минари». При этом пять из них не соответствуют ГОСТ по этому показателю (Dargez, «Легкие сны», Belpol, «Долина снов», Ist'ok).

Превышение ацетальдегида выявлено в подушках шести торговых марок – Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов». Эксперты пояснили, что, как и любой токсин, вдыхаемый в небольшом титре, ацетальдегид может вызвать обострение аллергических реакций, особенно у больных бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями легких.

По итогам исследования эксперты констатировали, что претендентов среди проверенных товаров на российский Знак качества не оказалось. Роскачество проинформировало продавцов, производителей и контрольно-надзорные органы о выявленных нарушениях.

Москва, Светлана Антонова

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