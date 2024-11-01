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Пятница, 1 ноября 2024, 16:51 мск

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Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов

Аэропорты московского региона на 15:25 мск работают штатно – принимают и отправляют авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Появившаяся в телеграм-каналах информация о приостановке работы московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в связи с якобы объявленным планом «Ковер» не соответствует действительности.

«Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», – добавили в Росавиации.

Москва, Светлана Антонова

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