Роскосмос опубликовал фотоснимок циклона «Мартина»

Роскосмос опубликовал фотоснимок с орбиты Земли североатлантического циклона «Мартина», который обрушился сегодня на Москву.
В госкорпорации отметили, что за прохождением циклона следят спутники. Съемка была осуществлена с «Метеор-М».
Циклон спровоцировал ненастную погоду в московском регионе. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега с температурой воздуха около нулевой отметки. При этом в понедельник, 4 ноября, возможно формирование временного снежного покрова.
Москва, Светлана Антонова
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