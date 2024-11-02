Следующая рабочая неделя будет четырехдневной

Россияне на следующей неделе будут работать четыре дня – с 5 по 8 ноября. Напомним, что это происходит в связи с празднованием Дня народного единства.
Согласно данным производственного календаря, утвержденного правительством РФ, 4 ноября в связи с праздником будет выходным днем.
Затем в декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя – 28 декабря будет рабочим днем. При этом новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Москва, Елена Васильева
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