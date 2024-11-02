В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков. В общей сложности речь идет о 55 процентах от месячной нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сегодня, 2 ноября, дожди могут смениться мокрым снегом, после чего осадки пойдут на убыль и «начнется арктическое вторжение».

По словам Тишковца, за сутки в Центральной России выпало «небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков». На метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали 18 мм осадков, в центре города на Балчуге – 23 мм, Бутово – 29 мм.

Как напоминает «Коммерсант», в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.

Москва, Елена Васильева

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